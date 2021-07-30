Güngören'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
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Güngören'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Güngören'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güngören'de 5 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Soğanlı Caddesi'ndeki aparmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bina sakinlerini tahliye eden itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Güngören'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Güngören'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Güngören'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Güngören'de 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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