Son dakika haberi: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan
Son dakika gündem haberine göre Karaisalı mevkiinde bulunan havuz Yangın helikopterlerinin su alması ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Senir mahallesinin Karaisalı mevkiinde bulunan havuzdan yangın helikopterleri su alıyor.
Karaisalı mevkiinde bulunan havuz
Yangın helikopterlerinin su alması ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Senir mahallesinin Karaisalı mevkiinde bulunan havuzdan yangın helikopterleri su alıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş