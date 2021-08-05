Son dakika haberi: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan
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Son dakika haberi: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan

Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Karaisalı mevkiinde bulunan havuz Yangın helikopterlerinin su alması ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Senir mahallesinin Karaisalı mevkiinde bulunan havuzdan yangın helikopterleri su alıyor.

Karaisalı mevkiinde bulunan havuz

Yangın helikopterlerinin su alması ANTALYA - Antalya'nın Gündoğmuş ilçesi Senir mahallesinin Karaisalı mevkiinde bulunan havuzdan yangın helikopterleri su alıyor.

Son dakika haberi: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan
Son dakika haberi: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan
Son dakika haberi: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan
Son dakika haberi: Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınına karadan ve havadan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayyib Hoşbaş

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