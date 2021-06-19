Son dakika haberi | Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika haberi | Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberi | Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Gümüşhane'de kontrolden çıkarak kavşağa çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gümüşhane'de kontrolden çıkarak kavşağa çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Bağlarbaşı Mahallesinden kent merkezi istikametine ilerleyen Murat Kılıç yönetimindeki 27 RG 591 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sarıköprü mevkiindeki kavşakta bulunan adaya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle önce bordürleri yıkan ardından da adanın ortasında bulunan beton elektrik direğine çarpan otomobil takla attı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Kılıç, Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

Son dakika haberi | Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi | Gümüşhane'de trafik kazası: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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