Son dakika haberi: Giresun'da yaralı iki köpeğe jandarma sahip çıktı - Haberler
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Son dakika haberi: Giresun'da yaralı iki köpeğe jandarma sahip çıktı

Son dakika haberi: Giresun'da yaralı iki köpeğe jandarma sahip çıktı
AA / Gültekin Yetgin - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Giresun'da yaralı halde bulunan iki köpek, tedavi altına alındı.

GİRESUN (AA) - Giresun'da yaralı halde bulunan iki köpek, tedavi altına alındı.

Merkeze bağlı Duroğlu beldesi ile Keşap ilçesinin Kalecik köyünde yaralı köpek bulan vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Köpekler, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekiplerince bildirilen alanlardan alındı.

Jandarmaya ait ekip aracıyla Giresun Belediyesi Hayvan Barınağına teslim edilen 2 hayvanın tedavisine başlandı.

Son dakika haberi: Giresun'da yaralı iki köpeğe jandarma sahip çıktı

Köpekleri uzaklaştırmak isterken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

Köpekleri uzaklaştırmak isterken 5 yaşındaki kardeşini vurdu

AA / Gültekin Yetgin - Son Dakika Haberleri

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