Son dakika haberi... Giresun'da tarlalarda açan sarı çiçekler görsel şölen oluşturdu
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Son dakika haberi... Giresun'da tarlalarda açan sarı çiçekler görsel şölen oluşturdu

Son dakika haberi... Giresun'da tarlalarda açan sarı çiçekler görsel şölen oluşturdu
Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde baharın gelişiyle yeniden canlanan doğada, sarı çiçeklerle bezenen tarlalar güzel görüntüler sunuyor.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde baharın gelişiyle yeniden canlanan doğada, sarı çiçeklerle bezenen tarlalar güzel görüntüler sunuyor.

Tepeltepe köyündeki tarlalarda açan sarı çiçekler güzelliğiyle dikkati çekiyor. Sarı çiçeklerle kaplanan tarlalar ve araziler, yeşilin birbirinden güzel tonlarıyla bütünleşip adeta renk cümbüşüne dönüştü.

Tarlaları adeta bir çarşaf gibi örten sarı çiçekler, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, AA muhabirine, baharın gelmesiyle ilçede doğal güzelliklerin de ortaya çıktığını söyledi.

Şebinkarahisar'da bahar aylarında tabii güzelliklerin daha fazla açığa çıktığını belirten Yılancı, "Doğa bizi bu bahar ayında da tüm güzellikleriyle karşılıyor. Biyolojik çeşitliliğin olduğu ve çok sayıda endemik türleri içinde barındıran ilçemizde birbirinden güzel bitkiler kırsal alanlarda tüm renklerini ortaya çıkarmaya başladı." ifadesini kullandı.

İlçede her mevsimin ayrı bir görsel şölene dönüştüğünü dile getiren Yılancı,

"Doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini bekleyen ilçemizde tam kapanmanın ardından doğaseverleri ve fotoğraf meraklılarını bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Ahmet Yeles

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