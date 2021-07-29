Son dakika haberi... Gediz'de arazi yangını
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Son dakika haberi... Gediz'de arazi yangını

Son dakika haberi... Gediz'de arazi yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen tarla yangınında 25 dönümlük arazi yandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen tarla yangınında 25 dönümlük arazi yandı.

Edinilen bilgiye göre Gediz ilçesine bağlı Göynükören köyünde Mustafa Karaca, Selim Can, Ahmet Cengiz'e ait tarlalarda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ihbarı ile Gediz Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı yangın ekipleri ve Gediz Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ormanlık alana da sıçrayan yangın köylülerin de söndürme çalışmalarına yardım etmesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangında 25 dönümlük arazinin yanı sıra 400 metrekare ormanlık alanın yandığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Son dakika haberi... Gediz'de arazi yangını
Son dakika haberi... Gediz'de arazi yangını
Son dakika haberi... Gediz'de arazi yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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