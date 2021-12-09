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Son dakika haberi | Gebze'de fabrika yangını

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Gebze'de fabrika yangını Kocaeli'de bulunan bir fabrikanın kapalı alanında yangın çıktı.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze'de fabrika yangını

KOCAELİ - Kocaeli'de bulunan bir fabrikanın kapalı alanında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, Gebze ilçesine bağlı Balçık Köyü'nde bulunan bir fabrikanın kapalı alanında sabah 7.30 sıralarında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken henüz kontrol altına alınamadığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Son dakika haberi | Gebze'de fabrika yangını

Son dakika haberi | Gebze'de fabrika yangını

Son dakika haberi | Gebze'de fabrika yangını

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