Gaziosmanpaşa'da binada patlama: 1 yaralı (2)
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Gaziosmanpaşa'da binada patlama: 1 yaralı (2)

15.03.2021 18:54 | Son Güncelleme: 15.03.2021 19:24

GAZİOSMANPAŞA'da bir binada ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelirken, 1 kişi yaralandı.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA - GAZİOSMANPAŞA'da bir binada ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelirken, 1 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi 922 Sokak'taki binanın birinci katında saat 18.30 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığı ileri sürülen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı. 


Gaziosmanpaşa'da binada patlama: 1 yaralı (2)
Gaziosmanpaşa'da binada patlama: 1 yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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