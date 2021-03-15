Gaziosmanpaşa'da binada patlama: 1 yaralı (2)

GAZİOSMANPAŞA'da bir binada ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelirken, 1 kişi yaralandı.

Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA - GAZİOSMANPAŞA'da bir binada ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama meydana gelirken, 1 kişi yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi 922 Sokak'taki binanın birinci katında saat 18.30 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığı ileri sürülen patlamada 1 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı