Son dakika haberi: GAZİMAĞUSA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katıldı
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Son dakika haberi: GAZİMAĞUSA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katıldı

Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa'daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda düzenlenen TRT'nin yaptığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa'daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda düzenlenen TRT'nin yaptığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katıldı.

Son dakika haberi: GAZİMAĞUSA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin galasına katıldı
Son dakika haberi: GAZİMAĞUSA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin galasına katıldı
Son dakika haberi: GAZİMAĞUSA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin galasına katıldı
Son dakika haberi: GAZİMAĞUSA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin galasına katıldı
Son dakika haberi: GAZİMAĞUSA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisinin galasına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ruhluel

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