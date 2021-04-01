Son dakika haberi: GAZİMAĞUSA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katıldı

Edinilen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gazimağusa'daki Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda düzenlenen TRT'nin yaptığı "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin galasına katıldı.