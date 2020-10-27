Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

27.10.2020 12:35 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:38
Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu sattığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu sattığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması neticesinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Arıl Jandarma Karakolu ekiplerinin desteğiyle adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle S.C'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, 21 hassas terazi, 10 uyuşturucu hap, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 kılıç ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay İlham Aliyev Fahrettin Koca Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şeyma Subaşı Hatice Çarpar Birkan Sokullu
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Rıza Çalımbay İsmail Kartal Robert Prosinecki
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 12:39:24. #1.14#
title