Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Gaziantep'te uyuşturucu sattığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gaziantep'te uyuşturucu sattığı belirlenen zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışması neticesinde Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Arıl Jandarma Karakolu ekiplerinin desteğiyle adrese operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle S.C'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramada 2 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram esrar, 21 hassas terazi, 10 uyuşturucu hap, ruhsatsız 1 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 kılıç ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak