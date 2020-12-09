Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü
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Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

09.12.2020 17:44 | Son Güncelleme: 09.12.2020 18:01

İzmir'de bir pastanede çalışan Fulya Öztürk, eski eşi Hasan Ozan Baştosun tarafından çıkan tartışmada iş yerinde tabancayla vurularak öldürüldü. Şüpheli, bir süre sonra polise teslim giderek teslim oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı İnönü Caddesi'ndeki bir pastanede saat 16.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Pastanede çalışan Fulya Öztürk'ün yanına boşandığı eşi Hasan Ozan Baştosun geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ESKİ EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, Hasan Ozan Baştosun tabancayla, Fulya Öztürk'e ateş etti. Öztürk vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde yerde kalırken, Baştosun ise eski eşinin aracını alıp, kaçtı. İş yeri çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİSE GİDEREK TESLİM OLDU

Savcının incelemesinin ardından Öztürk'ün cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince arama çalışması başlatılan Hasan Ozan Baştosun ise bir süre sonra polise giderek teslim oldu.

Pastanede çalışan Fulya, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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