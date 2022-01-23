Son dakika haberi: FSM'de meydana gelen trafik kazasında servis sürücüsü öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM), servis aracının İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tuzlama aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, servis sürücüsü hayatını kaybetti.

İSTANBUL (AA) - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM), servis aracının İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait tuzlama aracına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, servis sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, köprüde Avrupa Yakası'na seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 FV 0536 plakalı okul servisi, belediyenin tuzlama aracına arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, servis sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle köprüde Avrupa Yakası'na geçişte trafik yoğunluğu oluştu.

Belediye ekipleri temizlik çalışması yaparken, kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan trafik, çalışmaların ardından normale döndü.