Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı - Haberler
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Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı

Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre RİZE'nin Fındıklı ilçesinde orman yangını çıktı.

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin sıçradığı 2 ev yandı.

Fındıklı ilçesi Çağlayan köyünde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere müdahale etti. Alevlerin sıçradığı 2 ev yandı.Ekiplerin yangını kontrol altına alabilmek için çalışmaları sürüyor.


Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı

Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı

Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı

Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı

Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı

Son dakika haberi: Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Son Dakika Haberleri

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