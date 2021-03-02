Son dakika haberi! Filipinler Devlet Başkanı Duterte, çalışanına şiddet uygulayan büyükelçinin görevine son verdi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, video görüntülerinde konutunda ev işlerine bakan Filipin vatandaşı çalışanına şiddet uyguladığı görülen Filipinler'in Brezilya'daki Büyükelçisini görevinden aldı.

Duterte, yaptığı açıklamada, Filipinler'in Brasilia Büyükelçisi Marichu Mauro'nun görevinden ihraç emrini imzaladığını bildirdi.

Mauro'nun görevine son verildiğini belirten Duterte, büyükelçinin emeklilik ödeneğinin de iptal edildiğini ve bir daha kamuda görev alamayacağını söyledi.

Filipinler'in Brasilia Büyükelçisi Marichu Mauro, konutunda ev işlerine bakan Filipin vatandaşı çalışanına şiddet uyguladığını gösteren videoların ortaya çıkması üzerine Ekim 2020'de ülkesine geri çağırılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı olay hakkında soruşturma başlatıldığını, şiddete uğradığı iddia edilen hizmetçi kadının ülkesine geri getirildiğini açıklamıştı.

Büyükelçi Mauro'nun, ev çalışanı olduğu anlaşılan hizmetçi kadını azarladığı, saçını ve kulağını çektiği görüntüler, Brezilya basınında yer almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik