Son dakika! Filipinler'de Vamco Tayfunu bilançosu: 39 ölü

Son dakika gündem haberine göre Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de kayboldu.

Filipinler'i vuran Vamco Tayfunu nedeniyle en az 39 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de kayboldu. En az 3.8 milyon hanede elektrik kesintisi yaşanırken, 350 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Filipinler, yıkıcı Vamco Tayfunu ile mücadelesini sürdürüyor. Hayatı durma noktasına getiren tayfunun yol açtığı sellerde başkent Manila'nın çevresindeki birçok köy sular altında kaldı, binlerce ev çamur ve moloz yığınlarına gömüldü. Genelkurmay Başkanı General Gilbert Gapay afet müdahale görevlileri ile acil olarak gerçekleştirdiği toplantıda tayfunun bilançosunu açıklayarak 39 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin de kayıp olduğunu bildirdi. Genellikle isyanla mücadele operasyonlarında kullanılan amfibi saldırı araçlarının şu anda kurtarma çalışmaları için kullanıldığını söyleyen Gapay, "Kayıpları aramaya ve hasar tespitinde yardım sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Çarşamba gecesi ve Perşembe günü erken saatlerde Manila'nın kuzeyinden Bulacan ve Pampanga'dan geçen Vamco Tayfununun şiddetiyle elektrik direkleri ve ağaçlar devirdi. 350 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, Filipin Ulusal Polisi 41 bini başkent Manila'da olmak üzere 100 binden fazla kişinin kurtarıldığını söyledi. Manila ve çevresindeki illerde en az 3.8 milyon hanede elektrik kesintisi yaşanırken, bugün devlet daireleri kapatıldı ve devlet okullarında eğitime ara verildi.

Vamco Tayfunu, bu yıl dünyanın en güçlü tayfunlarından biri olan ve 270 binden fazla evde hasar bırakan Goni Tayfunundan kısa bir süre sonra Filipinler'i vurDU. Ülke, Goni Tayfununun yaralarını sarmaya çalışırken şimdi Vamco Tayfunu ile mücadele ediyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı