Kumkapı'da korkutan yangın! Ekiplerin müdahalesi devam ediyor
İstanbul Kumkapı'da içinde kaçak içkilerin olduğu ve emniyete ait olduğu belirtilen bir depoda yangın çıktı. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yangına müdahaleye devam ediliyor.
Kumkapı'da Emniyet'e ait olduğu belirtilen ve içinde kaçak içkilerin olduğu öğrenilen bir depoda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların da olduğu yangına müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı