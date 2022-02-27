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Son dakika haberi | Fatih'te dairede çıkan yangın hasara yol açtı

AA, Taha Erham Keleş - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Fatih'te dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ÇELEBİ, KIRIKKALE (AA) - Fatih'te dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehremini Mahallesi Velet Çelebi Sokak'ta 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın dairede hasara yol açtı.

Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren apartman sakinine sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Son dakika haberi | Fatih'te dairede çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi | Fatih'te dairede çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberi | Fatih'te dairede çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Taha Erham Keleş - Güncel

İtfaiye, Çelebi, Yangın, Fatih, Güncel, Haberler

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