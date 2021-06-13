Son dakika haberi... Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki 4 binaya sıçradı
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Son dakika haberi... Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki 4 binaya sıçradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Fatih'te 4 katlı bir binada başlayan yangın çevresinde bulunan 4 binanın çatısına da sıçradı.

Fatih'te 4 katlı bir binada başlayan yangın çevresinde bulunan 4 binanın çatısına da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın saat 23.00 sıralarında Fatih Ayvansaray Sinanağa Çeşmesi Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, binanın sağında, solunda ve arkasında bulunan 4 binanın çatısına da sirayet etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahaleyi yaptı. Polis ekipleri ise çevre güvenliğini sağladı. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı.

Yangını gören Mecnun Turan "Yangın orta binanın çatısında başladı. Arka tarafta bir yangın başlangıcı vardı. İlk gelen ekip içeri girdi diğeri de yukarıdan yangına müdahale etti. Yangını bastırdı. Diğer çatılara az da olsa sıçrama var. Ama söndürüldü. İçeride kimse yok en büyük şans da bu" dedi.

Son dakika haberi... Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki 4 binaya sıçradı
Son dakika haberi... Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki 4 binaya sıçradı
Son dakika haberi... Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki 4 binaya sıçradı
Son dakika haberi... Fatih'te bir binada çıkan yangın çevredeki 4 binaya sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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