Son dakika haberi... Fabrikada başına demir parçası düşen işçi, öldü
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Son dakika haberi... Fabrikada başına demir parçası düşen işçi, öldü

Son dakika haberi... Fabrikada başına demir parçası düşen işçi, öldü
Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da, bir fabrikada çalışırken tavan vincinden düşen metal parçanın başına isabet ettiği işçi Fahrettin Çetinkaya (56) hayatını kaybetti.

BURSA'da, bir fabrikada çalışırken tavan vincinden düşen metal parçanın başına isabet ettiği işçi Fahrettin Çetinkaya (56) hayatını kaybetti.

Olay, Gemlik ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Fahrettin Çetinkaya, fabrikada çalıştığı sırada tavan vincinden kopan demir parça başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Çetinkaya, ağır yaralandı. İhbar üzerine fabrikaya sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.


Son dakika haberi... Fabrikada başına demir parçası düşen işçi, öldü
Son dakika haberi... Fabrikada başına demir parçası düşen işçi, öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut

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