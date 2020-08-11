Son dakika haberi: EYÜPSULTAN'DA KAYINBİRADERİNİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Son dakika habere göre EYÜPSULTAN'da kayınbiraderi Fehim Demirezen'i silahla öldüren İsmet K. tutuklandı.

EYÜPSULTAN'da kayınbiraderi Fehim Demirezen'i silahla öldüren İsmet K. tutuklandı.

Olay, Defterdar Mahallesi Meşatlık Sokak önünde 8 Ağustos Cumartesi günü saat 08.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atilla K. işe gitmek için çalıştırdığı taksiye bineceği sırada dayısı Fehim Demirezen'le karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İkili arasında çıkan kavgada Demirezen'in taksinin camlarını sopayla kırmasının ardından Atilla K.'nın babası İsmet K. da kavgaya dahil oldu. İsmet K. yanında getirdiği silahla Fehim Demirezen'i(42) öldürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine ekiplerin çalışmaları sonucu, cinayet olayının şüphelisi oldukları belirlenen İsmet K. (51) ve Atilla K. (27) yakalandı. Şüpheliler Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şubeye getirilen Atilla K.'nın 3 adet suç kaydı, babası İsmet K.'nın ise 10 adet suçtan kaydı olduğu öğrenildi. İfadesine başvurulan Atilla K.'nın Fehim Demirezen' in öz dayısı olduğunu dayısının önceden kendisini tehdit ederek para istediğini ve sık sık tartıştıklarını söylediği belirtildi. Şüpheli İsmet K.'nın ise kayınbiraderi olan Fehim Demirezen' nin kendisinden sürekli haraç isteyerek tehdit ettiğini ve önceden evini basarak para isteyerek hakaret ettiğini söylediği öğrenildi. Şubede işlemleri tamamlanan baba oğul adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan baba İsmet K. tutuklanırken oğul Atilla K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA