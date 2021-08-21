YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
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YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da Zöhre Alpaket (90), evinin banyosunda ölü bulundu.

ADANA'da Zöhre Alpaket (90), evinin banyosunda ölü bulundu. Evden sular gelmesi şüphelenip üzerine üst kata çıkan, polise ve itfaiyeye ihbarda bulunan Suriye uyruklu Mehmed Handavi (31), "Yukarı çıktım ama kapıyı açmadı. İtfaiye gelip kapıyı açtı ve öldüğünü öğrendik? dedi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil evin zemin katından oturan Suriyeli Mehmed Handavi, sabaha karşı üst kat komşusunun evinden kendi evine su sızdığını gördü. Yukarı çıkan Handavi, kapıyı çalarak Zöhre Alpaket'i uyandırmaya çalıştı. Kadının kapıyı açmaması üzerine şüphelenen Handavi, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin kısa süreli çalışmasıyla evin demir kapısı kesilerek açıldı. Eve giren ekipler, Alpaket'in evin banyosunda hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin incelemesinde yaşlı kadının öldüğü saptandı. İşlemlerin ardından Alpaket'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yaşlı kadının banyosunda açık kalan musluktan dolayı evini su bastığı ve duvarlardan aktığı görüldü.

'KENDİNİ KÖTÜ HİSSEDİNCE YUKARI ÇIKARDIK'

Komşusunu kaybettiği için üzgün olduğunu ifade eden Mehmed Handavi, yaşlı kadını en son gece gördüklerini belirtti. Alpaket'in kendisini iyi hissetmemesi üzerine eşinin yardımıyla onu yukarı çıkardıklarını belirten Handavi, 'Sabah sular akınca yukarı çıktım ama kapıyı açmadı. İtfaiye gelip kapıyı açtı ve öldüğünü öğrendik' dedi.

YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU
YAŞLI KADIN EVİNİN BANYOSUNDA ÖLÜ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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