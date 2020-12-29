Son dakika haberi | Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi: Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar için düzenlenen cenaze törenine katılanlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Prof. Dr.
Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar için düzenlenen cenaze törenine katılanlar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Prof. Dr. Ahmet Acar'ın yakınların taziyelerini bildirmesi
Cemaatin saf tutması
Helallik alınması
Cenaze namazının kılınması
Cenazenin omuzlarda taşınarak araca nakledilmesi
ANKARA - Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında vefat eden eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren