Son dakika haberi | Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi | Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

29.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 29.12.2020 14:19

Son dakika haberi: Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar için düzenlenen cenaze törenine katılanlar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Prof. Dr.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar için düzenlenen cenaze törenine katılanlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Prof. Dr. Ahmet Acar'ın yakınların taziyelerini bildirmesi

Cemaatin saf tutması

Helallik alınması

Cenaze namazının kılınması

Cenazenin omuzlarda taşınarak araca nakledilmesi

ANKARA - Geçirdiği kalp krizi sonucu 71 yaşında vefat eden eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurladı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Son dakika haberi | Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar son yolculuğuna uğurlandı
Son dakika haberi | Eski ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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