Son dakika haberi: Eşi tarafından öldürülen Nazik'in babası: Kızımı para için öldürdü

ÇUKUROVA, ADANA (DHA) - ADANA'da 5 gün önce barışıp yeniden bir araya geldiği eşi Ömer Sancar (27) tarafından pompalı tüfekle öldürülen Nazik Sancar'ın (28) cenazesi, toprağa verildi. Damadı için en ağır cezayı isteyen Ali Kumsal (64), "Giyim mağazasında çalışıyordu, çıkarılınca 48 bin lira tazminat aldı. O parayla altın aldı. Eşi, kızıma altınları vermesi için baskı yaptı" dedi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. Bir apartmanın 11'inci katında oturan Nazik Sancar ile oto galeride çalışan eşi Ömer Sancar arasında iddiaya göre para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfek ile eşi Nazik'e 4 el ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içinde yere yığıldı. Ömer Sancar ise polisi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kendisini ihbar etti.

Nazik Sancar'ın cenazesi, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.