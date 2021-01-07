Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı
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Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı

07.01.2021 21:55 | Son Güncelleme: 07.01.2021 22:07

Son dakika 3. sayfa haberine göre Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı Apartman dairesindeki alevli yanma anı kamerada Esenyurt'ta bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı.

Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı

Apartman dairesindeki alevli yanma anı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Alevlerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği yangında, binada mahsur kalan 10 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, saat 18: 30 sıralarında Esenyurt Örnek Mahallesi 1352 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevleri gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın nedeniyle binada mahsur kalan 10 vatandaş itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı. Yangın nedeniyle sokak üzerinde yaşanan panik itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin ardından sona erdi. Öte yandan apartman dairesinde çıkan yangında yükselen alevler bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı
Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta çıkan yangında can pazarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELİM BAYRAKTAR

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