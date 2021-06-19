Son dakika haberi | Esad rejimi sivil savunma ekibinin merkezini vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
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Son dakika haberi | Esad rejimi sivil savunma ekibinin merkezini vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi | Esad rejimi sivil savunma ekibinin merkezini vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Esad rejiminin Hama'nın batısındaki Kastun kasabasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinin merkezine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 görevli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Esad rejiminin Hama'nın batısındaki Kastun kasabasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinin merkezine gerçekleştirdiği saldırı sonucu 1 görevli hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Esad rejimi, Hama kentinin batısında yer alan Kastun kasabasında Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekibinin merkezine saldırı gerçekleştirdi. Sivil savunma yetkilileri, saldırısı sonucu 1 görevlinin hayatını kaybettiğini, 3 görevlinin de yaralandığını duyurdu. Sivil Savunma ekibine ait merkezin tamamen yıkıldığı belirtildi. - HAMA

Son dakika haberi | Esad rejimi sivil savunma ekibinin merkezini vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Esad rejimi sivil savunma ekibinin merkezini vurdu: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haberi | Esad rejimi sivil savunma ekibinin merkezini vurdu: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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