Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti
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Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti

Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de Esad rejiminin İdlib'in güney kırsalına düzenlendiği topçu saldırısında 4 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin İdlib'in güney kırsalına düzenlendiği topçu saldırısında 4 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor. Rejim, sabaha karşı İdlib'in güney kırsalında bulunan Kansafra kasabasına topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda yaşları 3-12 arasında olan 4 çocuk hayatını kaybederken, 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları enkaz altından çıkartarak hastaneye kaldırdı. Saldırı nedeniyle kasabadaki evler kullanılamaz hale geldi.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti
Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti
Esad rejimi İdlib kırsalını vurdu: 4 çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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