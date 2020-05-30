Son dakika haberi: Erzurum'da 5 kişinin öldürüldüğü mahallede giriş-çıkışlar kapatıldı
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Son dakika haberi: Erzurum'da 5 kişinin öldürüldüğü mahallede giriş-çıkışlar kapatıldı

Gelen son dakika haberine göre Erzurum'da kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki kavgada 5 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: Erzurum'da 5 kişinin öldürüldüğü mahallede giriş-çıkışlar kapatıldı
30.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 30.05.2020 14:02

Erzurum'da kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasındaki kavgada 5 kişi hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği Köseler Mahallesi'nde jandarma ekipleri tarafından giriş çıkışlar kapatıldı. Askeri helikopter destekli başlatılan operasyonda olaya karıştığı belirtilen kaçak iki kişi aranıyor.

Alınan bilgilere göre, bugün öğle saatlerinde Erzurum'un Çat ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada geçmişte yaşanan kız kaçırma olayı yüzünden aralarında husumet bulunan Güneş ve Yıldız aileleri arasında yeniden tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Sıddık Güneş, Hasan Güneş, Baki Güneş, Sinan Güneş ve Sedrettin Yıldız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahıslardan birinin köy korucusu olduğu belirtiliyor.

Olayın yaşandığı mahallede jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Köseler Mahallesi'nde giriş çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Askeri helikopter destekli çok sayıda ekip şüpheliler İ.Y. ve B.Y.'nin yakalanması için operasyon başlattı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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