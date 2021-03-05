Son dakika haberi! Erzincan'da çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye görevlilerince çıkarılabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Son dakika haberi! Erzincan'da çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye görevlilerince çıkarılabildi

05.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:42
Son dakika haberi! Erzincan'da çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye görevlilerince çıkarılabildi

Son dakika haber: Erzincan'da oyun oynayan bir çocuğun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye görevlilerinin bir saatlik müdahalesiyle çıkarılabildi.

Erzincan'da oyun oynayan bir çocuğun parmağına sıkışan metal parça, itfaiye görevlilerinin bir saatlik müdahalesiyle çıkarılabildi.

Kentteki evinde oyuncaklarıyla oynayan 8 yaşındaki Ö.A'nın parmağına geçirdiği metal parçayı gören ailesi burada sıkışan cismi çıkarmaya çalıştı.

Metal parça parmaktan çıkarılamayınca çocuk, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen de Ö.A'nın parmağındaki parça çıkarılamayınca hastaneye Erzincan Belediyesi İtfaiye ekibi çağrıldı.

İtfaiye personellerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda çocuğun şişen parmağındaki parça kesilerek çıkarıldı.

Çocuk hastanedeki kontrollerin ardından taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Demet Akalın Hakan Yılmaz Müslüm Gürses
Spor Can Bartu Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Erzincan'da çocuğun parmağına sıkışan metal parça itfaiye görevlilerince çıkarılabildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:44:26. #1.15#
title