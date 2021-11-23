Son dakika haberi... Erciş'te trafik kazası maddi hasara yol açtı - Haberler
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Son dakika haberi... Erciş'te trafik kazası maddi hasara yol açtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Erciş'te trafik kazası maddi hasara yol açtı

Son dakika gelişmesine göre Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazası maddi hasara yol açtı.

VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazası maddi hasara yol açtı.

Edinilen bilgilere göre, 36 FD 9594 plakalı otomobil ile 65 DB 278 plakalı kamyonet, Erciş Kaymakamlığı önündeki kavşakta çarpıştı. Ölü ve yaralının olmadığı kaza, maddi hasara yol açarken yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yol tekrar trafiğe açıldı. - VAN

Son dakika haberi... Erciş'te trafik kazası maddi hasara yol açtı

Son dakika haberi... Erciş'te trafik kazası maddi hasara yol açtı

Son dakika haberi... Erciş'te trafik kazası maddi hasara yol açtı

Son dakika haberi... Erciş'te trafik kazası maddi hasara yol açtı

Son dakika haberi... Erciş'te trafik kazası maddi hasara yol açtı

Son dakika haberi... Erciş'te trafik kazası maddi hasara yol açtı

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