Son dakika haberi! Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı
Edinilen son dakika haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Kocapınar yolu Çobandüzü yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 AZ 530 plakalı Renault marka aracın kontrolden çıkması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı