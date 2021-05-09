Son dakika haberi! Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haberi! Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika haberi! Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Kocapınar yolu Çobandüzü yol ayrımında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 AZ 530 plakalı Renault marka aracın kontrolden çıkması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Son dakika haberi! Erciş'te trafik kazası: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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