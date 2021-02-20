Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın talihsiz kadının sonu oldu
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Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın talihsiz kadının sonu oldu

20.02.2021 08:56 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:22
Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangın talihsiz kadının sonu oldu

Muğla'nın Dalaman ilçesinde elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu, hayatını kaybetti.

Yangın, dün akşam Dalaman ilçesi Ege Mahallesi'ndeki bir evin 3'üncü katında çıktı. Elektirkli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangın, kısa sürede evi sardı. Evde yalnız yaşayan Gül Ayşe Gazezoğlu alevlerin arasında kaldı.

EKİPLER EVDEN ÇIKARTTI

Vücudunda ağır yanıklar oluşan kadın, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri tarafından evden çıkartıldı. Gazezoğlu önce Dalaman Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki bir hastaneye sevk edildi.

KURTARILAMADI

Vücudunun yüzde 60'ında yanıklar olduğu tespit edilen Gazezoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolgahan KAYLI

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