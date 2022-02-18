Son dakika haberi... Elektrik kontağından çıkan yangın kerpiç evi kül etti - Haberler
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Son dakika haberi... Elektrik kontağından çıkan yangın kerpiç evi kül etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Elektrik kontağından çıkan yangın kerpiç evi kül etti

Son dakika haberler... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucunda tek katlı kerpiç bir ev tamamen yandı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucunda tek katlı kerpiç bir ev tamamen yandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde sabah saat 04.30 sıralarında F.Ö. (67/E) isimli şahsın tek katlı kerpiç evinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu. Jandarma ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Son dakika haberi... Elektrik kontağından çıkan yangın kerpiç evi kül etti

Son dakika haberi... Elektrik kontağından çıkan yangın kerpiç evi kül etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Karaoğlanlı, Manisa, Yangın, 3. Sayfa, Haberler

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