Son dakika haberi: Elektrik akımına kapılan kızıl şahine tedavi Bir son dakika haberine göre Elektrik akımına kapılan kızıl şahine tedaviTUNCELİ'nin Nazimiye ilçesinde, elektrik akımına kapılıp, yola düşen kızıl şahin, korumaya alınırken, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Elektrik akımına kapılan kızıl şahine tedavi

TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesinde, elektrik akımına kapılıp, yola düşen kızıl şahin, korumaya alınırken, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak. Nazimiye'den Tunceli'ye gitmek üzere yola çıkan öğretmen Zülal Gündoğan, yol kenarındaki yaralı kızıl şahini fark etti. Gündoğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen ekipler, kızıl şahinin elektrik akımına kapıldığını belirledi. Korumaya alınan kızıl şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Kaynak: DHA