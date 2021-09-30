Kimyasal madde satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı - Haberler
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Kimyasal madde satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı

AA / İsmail Şen - Haberler | Güncel

Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaliforniyum maddesini pazarlamaya çalıştığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda kaliforniyum maddesini pazarlamaya çalıştığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu M.K. isimli şüphelinin kaliforniyum (radyoaktif element) maddesini satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin otomobilini takibe alan ekipler, durdukları araçta arama yaptı.

Yapılan aramada kaliforniyum olduğundan şüphelenilen 1 gram kimyasal madde ele geçirildi.

Ele geçirilen kimyasal madde, incelenmesi için Atom Enerjisi Kurumu'na gönderildi.

Kimyasal madde satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı

Kimyasal madde satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı

Kimyasal madde satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı

Kimyasal madde satmak isteyen şüpheliyi jandarma ekipleri yakaladı
AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri
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