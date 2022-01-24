Son dakika haberi | Ekipler 9 aylık bebeği hastaneye götürmek için seferber oldu - Haberler
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Son dakika haberi | Ekipler 9 aylık bebeği hastaneye götürmek için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Ekipler 9 aylık bebeği hastaneye götürmek için seferber olduSİVAS Sivas'ta 9 aylık bebeği hastaneye götürmek isterken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ailenin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ekipler 9 aylık bebeği hastaneye götürmek için seferber oldu

SİVAS Sivas'ta 9 aylık bebeği hastaneye götürmek isterken kar nedeniyle yolda mahsur kalan ailenin yardımına İlçe Özel İdaresi ekipleri koştu.

Sivas'ta geçtiğimiz gün etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım adeta felç oldu. Yüzlerce köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Akıncılar ilçesi Doğantepe köyün de 9 aylık Z.K. bebek öksürük ve nefes darlığı yaşadı. Ailesi minik bebeği hastaneye götürürdü ancak kar nedeniyle otomobil daha fazla ilerleyemedi. Mahsur kalan ailenin yardımına ise Akıncılar İlçe Özel idaresi ekipleri koştu. Ekipler yolu açarak aileye öncülük etti. Suşehri Devlet Hastanesine götürülen Z.K. bebek tedavi altına alındı

Son dakika haberi | Ekipler 9 aylık bebeği hastaneye götürmek için seferber oldu

Son dakika haberi | Ekipler 9 aylık bebeği hastaneye götürmek için seferber oldu

Son dakika haberi | Ekipler 9 aylık bebeği hastaneye götürmek için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri

Akıncılar, Hisarcık, Sivas, kar, 3. Sayfa, Haber

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