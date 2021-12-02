Son dakika haberi... Edremit'te 'Martı' kurtarma operasyonu - Haberler
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Son dakika haberi... Edremit'te 'Martı' kurtarma operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Edremit'te 'Martı' kurtarma operasyonu

Son dakika haberine göre Alevleri söndürmek için seferber olan itfaiye, bu kez bir martı için görev başındaydı.

Alevleri söndürmek için seferber olan itfaiye, bu kez bir martı için görev başındaydı.

Olay, ilçeye bağlı Zeytinli Altınkum İkizçay Mahallesi'nde meydana geldi. Temad Lokali önünde bulunan elektrik direğine asılı kalan martıyı görenler, kurtarılması için itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, martıyı itfaiye aracı merdiveni ile kurtardı. Sağlık kontrolleri yapılan martı ardından doğaya salındı. - BALIKESİR

Son dakika haberi... Edremit'te 'Martı' kurtarma operasyonu

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

Tırın altına giren otomobil kağıt gibi ezildi: 3 ölü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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