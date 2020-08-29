Son dakika haberi! Düzce merkezde iki ayrı kaza 3 yaralı Gelen son dakika haberine göre Düzce merkezde iki ayrı kaza: 3 yaralıDÜZCE şehir merkezinde gece saatlerinde meydana gelen 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Düzce merkezde iki ayrı kaza: 3 yaralı

DÜZCE şehir merkezinde gece saatlerinde meydana gelen 2 ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

Düzce'de ilk kaza Kalıcı Konutlar bağlantı yolu Yahyalar Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Emre Beyaz idaresinde ki 34 AD 8124 plakalı otomobil yolun sağ tarafından aynı istikamete ilerleyen Özkan Karaman idaresinde ki bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet otomobilin altına girerek sürücüsüyle bir süre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

SÜRÜCÜ 127 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Diğer yanda otomobil sürücüsünün yapılan alkol testinde 127 promil alkollü olduğu tespit edilerek ehliyetine el konuldu. Otomobil sürücüsü Emre Beyaz polislere kaza anını anlatarak bisiklet sürücüsünün kendisinin üzerine geldiğini iddia etti. Ancak polisin yaptığı incelemede ise otomobilin 2 şeritli yoldan çıktıktan sonra en sağda olan bisiklete çarptığı tespit edildi.

OTOMOBİL MOTOSİKLETE ÇARPTI

Diğer kaza ise İstanbul Caddesi Düzce Valiliği kavşağı mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezinden Atatürk Devlet Hastanesi istikametine gitmekte olan Celal Çabuker idaresinde ki 81 T 1007 plakalı ticari taksi karşı istikametten gelen Erdem Ahmet Çelik idaresinde ki 81 ABD 252 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Erdem Ahmet Çelik ve motosiklette bulunan eşi Tuba Çelik yaralandılar. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Her iki kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA