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Son dakika haberi: Düzce'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Düzce'de uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Düzce'de evinde kenevir eken şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de evinde kenevir eken şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı.

Düzce merkeze bağlı Tokuşlar Mahallesi'nde şüpheli Y.B.'nin yasadışı kenevir ektiğini belirleyen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde Y.B.'ye ait evde, 2 kök 150 cm boylarında kenevir bitkisi, 4 gram esrar ve 1 adet metamfetamin kullanma aparatı ele geçirdi. Yakalanan Y.B., gözaltına alındı. - DÜZCE

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