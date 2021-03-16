Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti
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Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti

16.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:25

Düzce'de karısıyla tartışan adam, 2 çocuğunun gözü önünde karısını ekmek bıçağıyla öldürdü. Çocukların çığlıklarını duyan komşular kapıyı kırmaya çalışırken, gözü dönmüş adam bıçakla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin 14 yaşındaki kızlarının o sırada evde olmadığı öğrenildi.

Osmaniye Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yaşayan Metin (58) ve Meliha A. (47) çifti sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da şahit olduğu tartışma sonrası Metin A, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini öldürdü.

KOMŞULAR KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Çocuklarının çığlıkları üzerine evin kapısına gelen komşularının kilitli olan kapıyı kırmaya çalıştıkları esnada Metin A, bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocukların polis tarafından gözlem altına alındığı, çiftin 14 yaşındaki kızlarının ise olay esnasında evde olmadığı öğrenildi.

Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (5)
NEREYE: NEREYE GİDİYORUZ BÖYLE MİLLET ÇILDIRDI BU NEBİÇİM EKONOMİ NEBİÇİM YÖNETİM
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SAMİ: Nereye gidiyoz arkadaaaaaaşşş.
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D: HER KEZ AKIL SALIHINI KORUSUN. AMACI OLMAYAN YA DA TÜKENMİŞLİK SENDUROMU YAŞAYANLAR KENDİLERİNİ SOKAK HAYVANLARINA ADASIN. BİRİNİN YAŞAMASI BARINMASI DOYMA SORUMLULUGU BİR ÇOK KÖTÜLÜKTEN VE YANLIŞ KARARLARDAN CAYDIRIR.
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