Tartıştığı karısını 2 çocuğunun gözü önünde öldürdükten sonra intihar etti

Düzce'de karısıyla tartışan adam, 2 çocuğunun gözü önünde karısını ekmek bıçağıyla öldürdü. Çocukların çığlıklarını duyan komşular kapıyı kırmaya çalışırken, gözü dönmüş adam bıçakla intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin 14 yaşındaki kızlarının o sırada evde olmadığı öğrenildi.

Osmaniye Mahallesi'nde bir apartmanın birinci katında yaşayan Metin (58) ve Meliha A. (47) çifti sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. 10 ve 7 yaşlarındaki çocuklarının da şahit olduğu tartışma sonrası Metin A, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşini öldürdü.

KOMŞULAR KAPIYI KIRMAYA ÇALIŞTI

Çocuklarının çığlıkları üzerine evin kapısına gelen komşularının kilitli olan kapıyı kırmaya çalıştıkları esnada Metin A, bıçakla kendi yaşamına da son verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çiftin hayatlarını kaybettiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cesetler, Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocukların polis tarafından gözlem altına alındığı, çiftin 14 yaşındaki kızlarının ise olay esnasında evde olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı