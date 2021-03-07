Son dakika haberi... Düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... Düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti

07.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:07
Son dakika haberi... Düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sarıseki Organize Sanayi Organize Sanayi Bölgesindeki demir çelik fabrikasında demirlerin taşındığı vincin kabininde çalışan Bestami Karakuş adlı işçi, aniden kabinle birlikte yere çakıldı. Karakuş, düşen kabinin altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karakuş'un cansız bedeni İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

Son dakika haberi... Düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Düşen vinç kabininin altında kalan işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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