DOKTORLARIN HASTANEDE YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
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DOKTORLARIN HASTANEDE YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Suruç Devlet Hastanesi'nde kantinine konuşmak için inen doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti.

ŞANLIURFA'nın Suruç Devlet Hastanesi'nde kantinine konuşmak için inen doktor ile başhekim yardımcısı yumruk yumruğa kavga etti. Güvenlik kameralarına da yansıyan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, perşembe günü Suruç Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Suruç Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sedat G., iddiaya göre hastanede nöbetçi doktorların denetimine çıktı. Sedat G., denetimler sırasında Kadın Doğum Uzmanı S.K.'nin yerinde olmadığını fark ederek telefonla aradı. Telefonun ardından iki doktor yüz yüze görüşmek üzere hastane kantininde buluştu. Bu görüşme sırasında tartışan doktor S.K. ile başhekim yardımcısı Sedat G. yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Kavga, araya girenlerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Kavga sonrası gözü moraran Sedat G., ile S.K. darp raporu olarak karşılıklı birbirlerinden şikayetçi oldu.

Güvenlik kameralarına da yansıyan kavga sonrası adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DOKTORLARIN HASTANEDE YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
DOKTORLARIN HASTANEDE YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
DOKTORLARIN HASTANEDE YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
DOKTORLARIN HASTANEDE YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
DOKTORLARIN HASTANEDE YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
DOKTORLARIN HASTANEDE YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
DOKTORLARIN HASTANEDE YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA
DOKTORLARIN HASTANEDE YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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