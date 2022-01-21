Son dakika haberi | Diyarbakır'da gazdan etkilenen gence ambulans helikopterle ulaşıldı - Haberler
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Son dakika haberi | Diyarbakır'da gazdan etkilenen gence ambulans helikopterle ulaşıldı

Son dakika haberi | Diyarbakır'da gazdan etkilenen gence ambulans helikopterle ulaşıldı
AA / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Sağlık

Son dakika haberleri... Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Kırkkoyun köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 19 yaşındaki Saadet Yılmaz, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Kırkkoyun köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 19 yaşındaki Saadet Yılmaz, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

Kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan genç kız ailesi tarafından Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunun Pirinçlik mevkisine kadar getirildi.

Genç kızın durumunun ağırlaşması üzerine aile durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Kent merkezinden havalanan ambulans helikopter, hastanın bulunduğu Pirinçlik mevkisine iniş yaptı.

Sağlık ekiplerince helikoptere alınan Yılmaz, götürüldüğü Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Son dakika haberi | Diyarbakır'da gazdan etkilenen gence ambulans helikopterle ulaşıldı

Son dakika haberi | Diyarbakır'da gazdan etkilenen gence ambulans helikopterle ulaşıldı

Son dakika haberi | Diyarbakır'da gazdan etkilenen gence ambulans helikopterle ulaşıldı

Son dakika haberi | Diyarbakır'da gazdan etkilenen gence ambulans helikopterle ulaşıldı

AA / Mehmet Sıddık Kaya - Son Dakika Haberleri

Saadet Yılmaz, Diyarbakır, Ambulans, Bağlar, Sağlık, Haber

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