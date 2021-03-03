Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun twitter paylaşımı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Müslüm Gürses'in yaptığı bir otobüs yolculuğu sırasında yaşadığı anıyı anlatması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından Seni özlüyoruz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun twitter paylaşımı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Müslüm Gürses'in yaptığı bir otobüs yolculuğu sırasında yaşadığı anıyı anlatması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı