Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı
03.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:33
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun twitter paylaşımı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Müslüm Gürses'in yaptığı bir otobüs yolculuğu sırasında yaşadığı anıyı anlatması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından Seni özlüyoruz!
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun twitter paylaşımı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Müslüm Gürses'in yaptığı bir otobüs yolculuğu sırasında yaşadığı anıyı anlatması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı