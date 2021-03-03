Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı
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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı

03.03.2021 17:28 | Son Güncelleme: 03.03.2021 17:33

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun twitter paylaşımı Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Müslüm Gürses'in yaptığı bir otobüs yolculuğu sırasında yaşadığı anıyı anlatması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından Seni özlüyoruz!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun twitter paylaşımı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Müslüm Gürses'in yaptığı bir otobüs yolculuğu sırasında yaşadığı anıyı anlatması ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı yaptı.

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı
Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan Seni özlüyoruz! Mekanın cennet olsun Müslüm Baba! paylaşımı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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