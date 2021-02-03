Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

03.02.2021 17:18 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:24
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

BURSA'nın Gemlik ilçesinde kullandığı traktörün kontrolden çıkarak, devrilmesiyle altında kalan Mustafa Gündoğdu (47), hayatını kaybetti.

 BURSA'nın Gemlik ilçesinde kullandığı traktörün kontrolden çıkarak, devrilmesiyle altında kalan Mustafa Gündoğdu (47), hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaata, demir ve çimento taşıyan Mustafa Gündoğdu'nun kullandığı 16 ZH 037 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Evli ve iki çocuk babası Gündoğdu, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Gündoğdu'nun cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kazım BULUT

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