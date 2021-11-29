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Son dakika haberi | Dereye uçan araçta sıkışan kadını itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Dereye uçan araçta sıkışan kadını itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da sağanak yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dereye uçtu.

BURSA (İHA) - Bursa'da sağanak yağış sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç dereye uçtu. Kazada 2 kişi hafif yaralanırken, durumu ağır olan ve araçta sıkışan yaşlı kadın ise itfaiye ve Afad ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Yalova yolu Ovaakça mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Z. sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybedince kullandığı 16 MAC 27 plakalı hafif ticari araç yol kenarındaki dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Hafif yaralanan Mehmet Z. ile Birsen E. ambulansa alınırken, araçta sıkışan Şehnaz Z. itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı. Ağır yaralı olan kadın Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, kurtarma operasyonu kameralar tarafından görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

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