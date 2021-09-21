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Son dakika haberi... Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Denizli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesindeki Geri Dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü.

Zafer Mahallesi'nde Ömer Güven'e ait geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 15 araç ve 3 su tankeri ile müdahale edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışması yaptığı yangın nedeniyle işletmede hasar meydana geldi.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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