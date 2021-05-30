Son dakika haberi... Daire kavgasında ağabeyini öldürdü
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Son dakika haberi... Daire kavgasında ağabeyini öldürdü

Son dakika haberi... Daire kavgasında ağabeyini öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Sinan Harmancı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: AMASYA'nın Merzifon ilçesinde Murat Conba (39), babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle kavga ettiği ağabeyi Vural Conba'yı (41), tabancayla vurarak öldürdü.

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde Murat Conba (39), babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle kavga ettiği ağabeyi Vural Conba'yı (41), tabancayla vurarak öldürdü. Murat Conba, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, dün akşam ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı binada farklı katlarda oturan Murat ve Vural Conba kardeşler, babalarına ait dairenin kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Conba, ruhsatlı tabancasıyla ağabeyi Vural Conba'ya ateş etti. Kanlar içinde kalan Vural Conba yere yığılırken, silah sesini duyanların haber vermesiyle adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahale bulunan Vural Conba, kaldırıldığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'nde, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli Murat Conba da sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


- Amasya
Son dakika haberi... Daire kavgasında ağabeyini öldürdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Harmancı

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