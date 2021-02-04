Son dakika haberi | Daha önce kuaföre gitmeyen çocukların tıraş mutluluğu

ADANA'da toplum destekli polisler, tarım işçilerinin yaşadığı çadırlara kuaförler eşliğinde giderek, daha önce hiç kuaföre gitmemiş çocukların saçlarını kestirdi. Çocuklardan Damla Nur Güneş (10), büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Saçlarımı daha önce annem kesiyordu. Kuaför abla saçlarımı daha güzel kesti" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dezavantajlı ailelerin çocuklarının kuaför ihtiyacını karşılamak için harekete geçti. Saha taraması yapan ekipler, Seyhan ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde, çadırda yaşayan tarım işçisi ailelerin 46 çocuğunu tespit etti. Polisin görüştüğü kuaförler, daha önce hiç kuaföre gitmemiş çocuklar için çadırların olduğu bölgeye geldi. Çocuklar çadırların önünde sıraya girerek, kuaförlerin saçlarını kesmesi için beklemeye başladı. Kuaförler, çocukları tek tek tıraş edip saçlarını yıkadı. Daha önce ailelerinin saçlarını kestiğini söyleyen çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

'ÇOCUKLARIN BU ŞARTLARDA YAŞADIĞINI BİLMİYORDUM'Kız çocuklarının saçlarını kesen kuaför Nesime Demirkol, Adana Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı faaliyetleri takip ettiğini ve böylesine güzel bir projenin içerisinde olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek, "Bana böyle bir teklifle geldiler. Ben de seve seve kabul ettim. Bugün saç kesimi yapacağım ve çocuklarımızı mutlu edeceğim. Onlar bizim geleceğimiz. Bu şartlarda yaşadıklarını bilmiyordum, durumlarına çok üzüldüm. Gerekli yerlerden el uzanmış. Buna benim de katkımın olması beni çok mutlu etti" dedi.'DAHA ÖNCE HİÇ KUAFÖRE GİTMEDİM'Daha önce hiç kuaföre gitmediğini söyleyen Damla Nur Güneş, "Saçlarımı annem kesiyordu. Şu anda çok mutluyum. Kuaför abla saçlarımı daha güzel kesiyor" diye konuştu.

Tıraş olan İsa Güneş (12) ise, "Dışarı çıkmaya imkanımız yok. Eskiden babam berbere götürüyordu ancak şu anda çadırlardan başka bir yere gidemiyoruz. Polis ağabeylerle birlikte berber geldi, saçımızı kesti. Çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR