Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

AA, Meiramgul Kussainova - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Son dakika gelişmesine göre NUR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

NUR Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya geldi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da gerçekleşen görüşmede, Tokayev, siyasi, ekonomik, yatırım, kültürel ve insani alanlarda iki ülke arasındaki ilişkilerin yüksek düzeyde olduğunu belirtti.

Görüşme sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını ileten Tokayev, onun mayısta Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirmesi davetini memnuniyetle kabul ettiğini söyledi.

Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bu yıl ekimde başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın 6. Zirvesi'ne katılma kararı almasından dolayı teşekkür etti.

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title