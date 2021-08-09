Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay hicri yeni yılı kutladı
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay hicri yeni yılı kutladı

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay hicri yeni yılı kutladı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hicri yeni yılı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hicri yeni yılı tebrik etti.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin 1443'üncü hicri yılını tebrik ederim. Rabb'imiz bu yeni hicri yılbaşında başta cennet vatanımız olmak üzere, İslam alemine ve tüm kainata müjdeler bahşetsin, şifa, huzur ve bereket nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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